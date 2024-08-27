Польські військові попередили, що в Південно-Східній частині країни можливий підвищений рівень шуму через діяльність військової авіації на території Польщі та союзників.

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Що заявили польські військові

Через чергову агресивну діяльність росіян розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі,

– заявили військові.

Вони зазначили, що оперативне командування Збройних сил Польщі:

постійно моніторить ситуацію,

готове негайно реагувати на загрози.

Перед цим, 26 серпня, Польща також підняла авіацію через масовану атаку Росії по 15 регіонах України.

Згодом польські військові заявили, що справді "повітряний об'єкт" порушив кордон Польщі під час атаки Росії в районі українського Червонограда.

Його зафіксували три радіолокаційні станції, а пошуки тривають у районі містечка Тишовце, що орієнтовно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною.

Ба більше, згодом польська сторона заявила, що не збила об'єкт в Польщі через те, що він зник. Об'єкт пролетів над Польщею приблизно 25 кілометрів углиб.