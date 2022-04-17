Есть угроза высадки вражеского десанта

Пресс-служба Оперативного командования "Юг" информирует, что угроза ракетных ударов остается высокой. Также существует риск высадки вражеского десанта.

К теме Командование России запретило выход кораблей из бухты Севастополя из-за сожженной "Москвы"

Украинские защитники сообщили, что группа российских кораблей совершает маневры в Черном море. Сообщается, что флот вооружен крылатыми ракетами.

В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота, вооруженного крылатыми ракетами. Уровень угрозы ракетных ударов остается высоким. Намерения взбешенных и деморализованных войск могут быть совершенно непредсказуемыми, поэтому и угроза высадки десанта остается,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ 17 апреля заявили, что Россия, вероятно, готовится к высадке десанта из моря.

Впоследствии заместитель главы Минобороны Украины уточнила, что речь идет о Мариуполе. Информацию проверяют.

Обратите внимание – Какая судьба экипажа крейсера "Москва"