Є загроза висадки ворожого десанту
Пресслужба Оперативного командування "Південь" інформує, що загроза ракетних ударів залишається високою. Також існує ризик висадки ворожого десанту.
До теми Командування Росії заборонило вихід кораблів з бухти Севастополя через спалену "Москву"
Українські захисники повідомили, що група російських кораблів здійснює маневри у Чорному морі. Повідомляється, що флот озброєний крилатими ракетами.
У Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту, озброєного крилатими ракетами. Рівень загрози ракетних ударів залишається високим. Наміри оскаженілих і деморалізованих військ можуть бути абсолютно непередбачуваними, тож і загроза висадки десанту залишається,
– йдеться у повідомленні.
- У Генштабі ЗСУ 17-го квітня заявили, що Росія, ймовірно, готується до висадки десанту з моря.
- Згодом заступниця глави Міноборони України уточнила, що йдеться про Маріуполь. Інформацію перевіряють.
Варте уваги Яка доля екіпажу крейсеру "Москва"