Однако, есть цели, которые больше всего интересуют украинские Силы обороны. Подробнее 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Какие корабли России под угрозой

Прежде всего, как отметил Плетенчук, для Военно-морских сил главными целями являются корабли-носители крылатых ракет. Это единственные единицы, которые могут быть использованы для нанесения огневого поражения по территории Украины.

Несмотря на то, что россияне имеют проблемы с логистикой, с загрузкой и производством ракет, эти корабли остаются потенциально опасными. Однако в море они не выходят, и уже много месяцев не применяют крылатые ракеты,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Однако, за исключением 15 февраля. Тогда оккупанты эмоционально отреагировали на уничтожение ВДК "Цезарь Куников" и выпустили 4 ракеты с ракетоносителей в Новороссийске. Силы ПВО успешно уничтожили вражеские цели. Это был единственный верифицированный случай применения ракет морского базирования типа "Калибр".

Когда произошли последние атаки "Калибрами" 2 января 2024 года Россия применила 3 крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине. И все 3 ракеты были уничтожены силами ПВО. Перед этим запусков не было полгода. 13 июля 2023 года Россия выпустила по Украине две ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Все вражеские ракеты "Калибр" силам ПВО Украины удалось обезвредить.

Россияне в ужасе

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал флот России в Черном море "функционально неактивным". Комментируя это заявление, Плетенчук сказал, что действительно в начале полномасштабного вторжения российские корабли было видно из многоэтажек Одессы, но сейчас ситуация в корне изменилась.

Сейчас они вынуждены скрываться в восточной части Черного моря. Закрылись боновыми заграждениями, сидят там и волнуются, чтобы еще туда не прилетело. Конечно, что-то у них "пошло не так" и инициатива на нашей стороне. А это очень важно во время боевых действий,

– подчеркнул представитель Военно-морских сил.

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