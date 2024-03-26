Однак, є цілі, які найбільше цікавлять українські Сили оборони. Детальніше 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Які кораблі Росії під загрозою

Насамперед, як зазначив Плетенчук, для Військово-морських сил головними цілями є кораблі-носії крилатих ракет. Це єдині одиниці, які можуть бути використані для завдання вогневого ураження по території України.

Попри те, що росіяни мають проблеми з логістикою, із завантаженням та виробництвом ракет, ці кораблі залишаються потенційно небезпечними. Проте у море вони не виходять, і вже багато місяців не застосовують крилаті ракети,

– наголосив Дмитро Плетенчук.

Утім, за винятком 15 лютого. Тоді окупанти емоційно відреагували на знищення ВДК "Цезар Куніков" та випустили 4 ракети з ракетоносіїв у Новоросійську. Сили ППО успішно знищили ворожі цілі. Це був єдиний верифікований випадок застосування ракет морського базування типу "Калібр".

Коли відбулися останні атаки "Калібрами" 2 січня 2024 року Росія застосувала 3 крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні. Та усі 3 ракети були знищені силами ППО. Перед цим запусків не було пів року. 13 липня 2023 року Росія випустила по Україні дві ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Усі ворожі ракети "Калібр" силам ППО України вдалося знешкодити.

Росіяни нажахані

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав флот Росії у Чорному морі "функціонально неактивним". Коментуючи цю заяву, Плетенчук сказав, що справді на початку повномасштабного вторгнення російські кораблі було видно з багатоповерхівок Одеси, але нині ситуація докорінно змінилася.

Зараз вони змушені переховуватися у східній частині Чорного моря. Закрилися боновими загородженнями, сидять там і хвилюються, аби ще туди не прилетіло. Звісно, щось у них "пішло не так" й ініціатива на нашому боці. А це дуже важливо під час бойових дій,

– підкреслив речник Військово-морських сил.

Останні втрати російського флоту