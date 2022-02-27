Российский генштаб пугает свою же армию "бандероавтомобилями" в Украине: курьезное видео

В России придумывают все новые "пугалки" об Украине и ее армии. Такие заявления должны вызвать у россиян страх. У украинцев они вызывают только смех.

В России запретили говорить и писать о нападении на Украину. Местный Роскомнадзор уже включил режим репрессий против СМИ, освещающих эти события не только из кремлевской пропаганды. Там запретили называть это войной или вторжением.

Детальнее Роскомнадзор прессует оппозиционные российские СМИ: заставляет удалять правду о войне в Украине

Следовательно, россияне о войне в Украине могут "узнать информацию" только из официальных сообщений Минобороны РФ. Их ежедневно проводит спикер Игорь Конашенков.

В одном из таких "сообщений" он заявил о том, что в Украине используют "бандероавтомобили", якобы имеющие повышенную проходимость и оснащенные крупнокалиберным стрелковым оружием или минометами.

Учитывая, что это сообщение рассчитано на российского пользователя, этим пугают только россиян.

Видео сообщения о "бандероавтомобилях"