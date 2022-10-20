Российский истребитель выпустил ракету около самолета Британии над Черным морем

20 октября 2022 , 14:51
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Источник:

Sky News

Истребитель России выпустил ракету около британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем. Инцидент произошел еще 29 сентября.

Соответствующую информацию сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он сообщил парламенту, что после этого инцидента Британия приостановила патрулирование.
 

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Британский самолет был невооруженным

Кроме того, Британия выразила свою обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу. Уоллес подчеркнул, что самолет Королевских ВВС RC-135 Rivet Joint был невооружен.
 
По его словам, с британским самолетом взаимодействовали два российских Су-27, один из которых "выпустил ракету в районе Rivet Joint".

Он сообщил, что продолжительность взаимодействия российского самолета и британского самолета составила около 90 минут. Патрулирование завершилось, и самолеты вернулись на базу.

Не является чем-то необычным то, что самолеты сопровождаются, и этот день не был исключением. Однако во время этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от Rivet Joint за пределами визуальной досягаемости,
– сказал Уоллес.

Россия заявила о технической неисправности

Как сообщил британский министр, Россия заявила, что это была техническая неисправность. После этого, по словам Уоллеса, Британия возобновила патрулирование.

Он добавил, что патрули теперь сопровождаются истребителями.

У России снова техническая неисправность с самолетом

  • В России по меньшей мере второй раз за последнее время произошла техническая неисправность с самолетом. Другой случай произошел 17 октября, когда в Ейске разбился военный самолет Су-34.
  • Самолет упал на жилой дом, в результате чего вспыхнул крупный пожар. Из-за трагедии погибли минимум 15 человек.
  • По предварительным данным, у самолета якобы отказал двигатель. Также сообщалось о возгорании одного из двигателей во время взлета. В России говорят, что Су-34 якобы выполнял учебно-тренировочный полет.

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Автор: Михайло Гема