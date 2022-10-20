Российский истребитель выпустил ракету около самолета Британии над Черным морем

Соответствующую информацию сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он сообщил парламенту, что после этого инцидента Британия приостановила патрулирование.

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Кроме того, Британия выразила свою обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу. Уоллес подчеркнул, что самолет Королевских ВВС RC-135 Rivet Joint был невооружен.

По его словам, с британским самолетом взаимодействовали два российских Су-27, один из которых "выпустил ракету в районе Rivet Joint".

Он сообщил, что продолжительность взаимодействия российского самолета и британского самолета составила около 90 минут. Патрулирование завершилось, и самолеты вернулись на базу.

Не является чем-то необычным то, что самолеты сопровождаются, и этот день не был исключением. Однако во время этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от Rivet Joint за пределами визуальной досягаемости,

– сказал Уоллес.

Россия заявила о технической неисправности

Как сообщил британский министр, Россия заявила, что это была техническая неисправность. После этого, по словам Уоллеса, Британия возобновила патрулирование.

Он добавил, что патрули теперь сопровождаются истребителями.

У России снова техническая неисправность с самолетом

В России по меньшей мере второй раз за последнее время произошла техническая неисправность с самолетом. Другой случай произошел 17 октября, когда в Ейске разбился военный самолет Су-34.

Самолет упал на жилой дом, в результате чего вспыхнул крупный пожар. Из-за трагедии погибли минимум 15 человек.

По предварительным данным, у самолета якобы отказал двигатель. Также сообщалось о возгорании одного из двигателей во время взлета. В России говорят, что Су-34 якобы выполнял учебно-тренировочный полет.

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