Российский истребитель выпустил ракету около самолета Британии над Черным морем
Источник:Sky News
Истребитель России выпустил ракету около британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем. Инцидент произошел еще 29 сентября.
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Британский самолет был невооруженным
Он сообщил, что продолжительность взаимодействия российского самолета и британского самолета составила около 90 минут. Патрулирование завершилось, и самолеты вернулись на базу.
Не является чем-то необычным то, что самолеты сопровождаются, и этот день не был исключением. Однако во время этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от Rivet Joint за пределами визуальной досягаемости,
– сказал Уоллес.
Россия заявила о технической неисправности
Как сообщил британский министр, Россия заявила, что это была техническая неисправность. После этого, по словам Уоллеса, Британия возобновила патрулирование.
Он добавил, что патрули теперь сопровождаются истребителями.
У России снова техническая неисправность с самолетом
- В России по меньшей мере второй раз за последнее время произошла техническая неисправность с самолетом. Другой случай произошел 17 октября, когда в Ейске разбился военный самолет Су-34.
- Самолет упал на жилой дом, в результате чего вспыхнул крупный пожар. Из-за трагедии погибли минимум 15 человек.
- По предварительным данным, у самолета якобы отказал двигатель. Также сообщалось о возгорании одного из двигателей во время взлета. В России говорят, что Су-34 якобы выполнял учебно-тренировочный полет.
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