Пока большинство россиян отмалчиваются и не хотят признавать мощь украинской сборной в сравнении с российской, Уткин смело написал, что украинцы – молодцы. К тому же добавил наш лозунг, от которого у россиян "пригорает".

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Российский комментатор поздравил Украину с победой

Первым постом Василий Уткин потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Тот якобы в своей характерной манере с "экспертами" оценивал шансы Украины в матче со Швецией.

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Уткин напоследок поздравил сборную лозунгом, из-за которого Россия в УЕФА подавала иск к Украине.

Какие молодцы. До последней минуты.

Upd. Как же я мог забыть ...

Слава Украине!

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Троллинг главного тренера России

Василий Уткин пошутил, что знает, как упали акции главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Тот перед началом Евро-2020 отмечал, что шансы у украинцев и российской сборной – на равных.

Однако произошло не так и украинцы оказались значительно сильнее – вышли в ¼ при полном вылете России из группы на последнем месте.

Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не более 25 евроцентов!

– написал Уткин.

Обратите внимание! Станислав Черчесов как тренер сборной России зарабатывает больше, чем тренеры Испании и Бельгии. Его оклад составляет 2,5 миллиона евро. Черчесов – единственный самый высокооплачиваемый наставник, который не вывел свою команду в плей-офф турнира.

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