Поки більшість росіян відмовчуються і не хочуть визнавати міць української збірної проти російської, Уткін сміливо написав, що українці – молодці. До того ж додав наше гасло, від якого у росіян "палає".

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Російський коментатор привітав Україну з перемогою

Першим постом Василь Уткін потролив російського пропагандиста Володимира Соловйова. Той начебто у своїй характерній манері з "експертами" оцінював шанси України у матчі зі Швецією.

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Уткін наостанок привітав збірну гаслом, за яке Росія в УЄФА подавала позов до України.

Які молодці. До останньої хвилини.

Upd. Як же я міг забути ...

Слава Україні!

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Тролінг головного тренера Росії

Василь Уткін зіронізував, що знає, як впали акції головного тренера російської збірної Станіслава Черчесова. Той перед початком Євро-2020 зазначав, що шанси в української і російської збірної – на рівних.

Однак сталося не так і українці виявилися значно сильнішими – вийшли у ¼ при повному вильоті Росії з групи на останньому місці.

Сьогодні є точна відповідь на питання, як сильно впали акції . Після виходу українців (яким Росія з самого початку не поступається) в чвертьфінал вони знецінилися рівно в 10 000 000 (десять мільйонів) раз. Контракт в 2,5 млн Євро коштує зараз не більше 25 євроцентів!

– написав Уткін.

Зверніть увагу! Станіслав Черчесов як тренер збірної Росії заробляє більше, аніж тренери Іспанії та Бельгії. Його оклад складає 2,5 мільйона євро. Черчесов – єдиний найбільш оплачуваний наставник, який не вивів свою команду в плей-офф турніру.

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