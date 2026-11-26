Об этом сообщили OSINT-исследователи Sonarrow и GeoInsider.

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Конвой покидает Средиземное море

Исследователи сообщили, что в состав второго конвоя входят фрегат "Адмирал Головко" и суда Lady D, Lady R, Maia-1 и, вероятно, Yelnya. Корабли несколько дней снижали скорость у берегов Туниса. А уже 24 ноября развернулись. На спутниковых снимках видно, что они следуют в направлении Гибралтара.

OSINT-исследователи также сообщили, что еще ранее им удалось выследить корабли Lady R и Lady D. Туда загружали военную технику из Калининградской области.

Спутниковое фото российских кораблей / @SONARROW_OSINT

Добавим, что Силы обороны применили семь морских дронов вблизи порта Бенгази в Ливии. Там удалось потопить российский ракетный корвет "Меркурий" и поразить сухогруз MV ANGARA. Известно, что россияне также потеряли вертолет Ка-27.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперацию провели военные Службы безопасности совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.