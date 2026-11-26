Про це повідомили OSINT-дослідники Sonarrow та GeoInsider.

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Конвой покидає Середземне море

Дослідники повідомили, що до складу другого конвою входять фрегат "Адмірал Головко" та судна Lady D, Lady R, Maia-1 та, ймовірно, Yelnya. Кораблі кілька днів сповільнювалися біля берегів Тунісу. А вже 24 листопада розвернулися. На супутникових знімках видно, що вони йдуть в напрямку Гібралтару.

OSINT-дослідники також повідомили, що ще раніше їм вдалося вистежити кораблі Lady R і Lady D. Туди завантажували військову техніку з Калінінградської області.

Супутникове фото російських кораблів / @SONARROW_OSINT

Додамо, Сили оборони застосували сім морських дронів поблизу порту Бенгазі в Лівії. Там вдалося потопити російський ракетний корвет "Меркурій" та уразити суховантаж MV ANGARA. Відомо, що росіяни також втратили гелікоптер Ка-27.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперацію провели військові Служби безпеки разом з іншими підрозділами Сил оборони України.