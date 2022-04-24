Сумма кредита составила 9 миллионов евро. Однако банк обанкротился, теперь Ле Пен должна вернуть деньги его правопреемнице - находящейся под санкциями компании "Авиазапчасть".

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С учетом процентов вернуть придется уже 12 миллионов. Теперь "Национальное объединение" будет выплачивать каждые 3 месяца примерно по 322 тысячи евро. Выплаты уже стартовали.

СМИ сообщили, что соглашение между "Национальным объединением" и АО "Авиазапчасть" было заключено еще в июне 2020 года. Тогда российская компания обратилась в арбитражный суд Москвы. В иске говорилось о невыплате кредитов.

"Национальное объединение" взяло кредит в 2014 году и должно было вернуть до сентября 2019 года.

Скандальные заявления Ле Пен

Ле Пен является давней поклонницей России. В частности, она заявила, что после завершения войны России с Украиной готова взаимодействовать со страной-агрессоркой. Такую позицию политик аргументировала тем, что хочет предотвратить альянс Москвы с Пекином.

Также Ле Пен выступает против эмбарго российской нефти и заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма вроде бы "сами захотели присоединиться к России".

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