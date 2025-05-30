Это подтвердил представитель полиции в Сумской области Владимир Крупецких, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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"Ланцет" попал в блокпост на Сумщине
Российский "Ланцет" ударил в блокпост, когда там находился сотрудник полиции. Мужчина выжил. Сейчас он находится в больнице, подтвердил представитель полиции.
Накануне видео попадания вражеского дрона опубликовал в фейсбуке военнослужащий Михаил Скляр. Оккупанты атаковали блокпост 27 мая.
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"Ланцет" попал в блокпост на Сумщине: смотрите видео
Заметим, что накануне, 19 мая, российские захватчики также атаковали блокпост в Харьковской области. Ударили беспилотником "Молния".
В результате вражеской атаки пострадали 5 человек. В частности, 2 полицейских и 3 нацгвардейца, которые несли службу на блокпосту.