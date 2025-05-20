Они получили контузии. Об этом в эфире Суспильного рассказал начальник полиции региона Петр Токарь, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке

В результате удара пострадали 2 полицейских и 3 нацгвардейца, которые несли службу на блокпосте.

По словам начальника, каждый взрыв эквивалентом от 3 до 5 килограммов вызывает ударную волну. Тем, кто попал в ее зону, диагностировали акубаротравму со всеми сопутствующими последствиями – предполагают поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов.

Сейчас они (пострадавшие – 24 Канал) чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь. Я думаю, ближайшее время они снова станут в строй и будут помогать своим коллегам,

– добавил Токарь.

Напомним, во вторник, 20 мая в Харькове прогремел взрыв из-за попадания неустановленного беспилотника в лесополосу Шевченковского района.