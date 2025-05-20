Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Ночная атака БПЛА, разговор Трампа с Путиным: хронология 1181 дня войны

Что известно о взрыве в Харькове

В Харьковской области сообщили об угрозе вражеского ударного дрона и объявили воздушную тревогу в 13:22.

После этого сообщили об отбое воздушной тревоги в 13:29, но появилась новая угроза и ее снова объявили в 13:33.

Причиной угрозы явилась активность враждебной тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. А также угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Мэр заявил, что было попадание неустановленного беспилотника в лесополосу Шевченковского района. Последствия устанавливаются.

В Полиции Харьковской области рассказали об ударном дроне в направлении города в 13:20. Работники призвали жителей не оставлять укрытия к отбою воздушной тревоги. "О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", – напомнили там.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.