Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибух у Харкові

У Харківській області повідомили про загрозу ворожого ударного дрона та оголосили повітряну тривогу о 13:22.

Після цього повідомили про відбій повітряної тривоги о 13:29, але з'явилася нова загроза та її знову оголосили о 13:33.

Причиною загрози стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. А також загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Про це повідомили в Повітряних силах.

Міський голова заявив, що було влучання невстановленого безпілотника в лісосмугу Шевченківського району. Наслідки встановлюються.

У Поліції Харківської області розповіли про ударний дрон в напрямку міста о 13:20. Працівники закликали жителів не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. "Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", – нагадали там.

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