Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак та головні події 20 травня – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Сили оборони просунулися на Курщині, окупанти – біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW

Які головні події 20 травня

07:32, 20 травня

Вночі ворог обстрілював Дніпропетровщину

Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Три повітряні цілі знищили оборонці неба. Втім, є наслідки.

У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, її приборкали рятувальники.

У Синельниківському районі є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь.

По Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. У Покровській громаді пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.

Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

07:24, 20 травня

Трамп не запроваджуватиме нові санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів заявив журналістам, що не посилюватиме санкції проти країни-агресорки Росії, "оскільки є шанс" на прогрес.

Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться,
– сказав Трамп.

06:21, 20 травня

Сили оборони мають певний успіх на Курщині, - ISW

Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно.

Також є просування українських військ у напрямку Борової.

Росіяни ж просунулися в південній частині Часового Яру та на північ від Котлярівки (на схід від Новопавлівки).

Водночас на Торецькому напрямку є просування обох сторін.