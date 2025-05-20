О ситуации на фронте, последствия российских атак и главные события 20 мая – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Силы обороны продвинулись на Курщине, оккупанты – возле Торецка и Новопавловки: обзор ISW
Какие главные события 20 мая
Ночью враг обстреливал Днепропетровскую область
Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. Три воздушные цели уничтожили защитники неба. Впрочем, есть последствия.
В Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, его укротили спасатели.
В Синельниковском районе есть разрушения на территории предприятия. Его также охватил огонь.
По Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В Покровской громаде повреждены частный дом и линия электропередач.
Везде обошлось без погибших и пострадавших.
Трамп не будет вводить новые санкции против России
Президент Соединенных Штатов заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против страны-агрессора России, "поскольку есть шанс" на прогресс.
Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет,
– сказал Трамп.
Силы обороны имеют определенный успех на Курщине, - ISW
Силы обороны Украины продвинулись на южной окраине Теткино (на юго-запад от Глушково). Зато российские захватчики недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту на юго-восток от Теткино.
Также есть продвижение украинских войск в направлении Боровой.
Россияне же продвинулись в южной части Часового Яра и к северу от Котляровки (к востоку от Новопавловки).
В то же время на Торецком направлении есть продвижение обеих сторон.