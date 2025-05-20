07:32, 20 мая

Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. Три воздушные цели уничтожили защитники неба. Впрочем, есть последствия.

В Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, его укротили спасатели.

В Синельниковском районе есть разрушения на территории предприятия. Его также охватил огонь.

По Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В Покровской громаде повреждены частный дом и линия электропередач.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.