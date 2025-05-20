О ситуации на фронте, последствия российских атак и главные события 20 мая – сообщает 24 Канал.

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Какие главные события 20 мая

07:32, 20 мая

Ночью враг обстреливал Днепропетровскую область

Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. Три воздушные цели уничтожили защитники неба. Впрочем, есть последствия.

В Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, его укротили спасатели.

В Синельниковском районе есть разрушения на территории предприятия. Его также охватил огонь.

По Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В Покровской громаде повреждены частный дом и линия электропередач.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

07:24, 20 мая

Трамп не будет вводить новые санкции против России

Президент Соединенных Штатов заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против страны-агрессора России, "поскольку есть шанс" на прогресс.

Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет,
– сказал Трамп.

06:21, 20 мая

Силы обороны имеют определенный успех на Курщине, - ISW

Силы обороны Украины продвинулись на южной окраине Теткино (на юго-запад от Глушково). Зато российские захватчики недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту на юго-восток от Теткино.

Также есть продвижение украинских войск в направлении Боровой.

Россияне же продвинулись в южной части Часового Яра и к северу от Котляровки (к востоку от Новопавловки).

В то же время на Торецком направлении есть продвижение обеих сторон.