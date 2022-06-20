Война выкапывает для России все более глубокую яму
В России всячески скрывают масштабы жертв этой захватнической и варварской войны с их стороны. В Украине каждая смерть – это наша общая боль и глубоко прорастающая в душу трагедия.
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Россия будет получать по морде отовсюду. Поскольку дебилизм в России идет за нарастанием, конфликты будут возникать со всех сторон.
Режим самоуничтожения
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Убеждена: развилка в судьбе России возникла не с украинских событий 2014 года, а с внутренних российских – примерно в 2010 – 2012 годах, на фоне протестов на Болотной площади и Проспекте Сахарова.
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