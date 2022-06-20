Війна викопує для Росії дедалі глибшу яму

У Росії всіляко приховують масштаби жертв цієї загарбницької та варварської війни з їхнього боку. В Україні кожна смерть – це наш загальний біль і трагедія, що глибоко проростає в душу.

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Росія отримуватиме по морді звідусіль. Оскільки дебілізм у Росії йде за наростанням, конфлікти виникатимуть зусібіч.

Режим самознищення

Є проблема транзиту в Калінінграді з Литвою як країною ЄС та НАТО. Є проблема транзиту нафти та вугілля (у відповідь) із Казахстаном як країною Митного союзу та ОДКБ. Російський ведмідь стає жертвою своєї тактики.

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Переконана: роздоріжжя в долі Росії виникло не з українських подій 2014 року, а з внутрішніх російських – приблизно у 2010 – 2012 роках, на тлі протестів на Болотній площі та Проспекті Сахарова.

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