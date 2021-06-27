По данным одного из источников, Бурлаков умер в Монако, где жил в последние годы. Произошло это вскоре после того, как бизнесмен вернулся из Москвы.
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В то же время другой источник сообщает, что Бурлаков ушел из жизни в российской столице, где и находится в настоящее время его тело.
Олег Бурлаков: главное
- В 2021 году Олег Бурлаков оказался на 177-м месте в списке самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценили в 650 миллионов долларов.
- Бурлаков был совладельцем "Стройлесбанка" и владельцем инвестиционно-строительной компании "Импульс".
- СМИ часто упоминали, что Бурлакову также принадлежала уникальная яхта "Черная жемчужина". Она могла передвигаться с помощью солнечной и ветряной энергии.
- Бизнесмен признался, что вложил в нее 250 миллионов долларов.
Что происходит с COVID-19 в Москве
- В июне 2021 года в России произошла новая мощная вспышка коронавируса. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали рекордное от января 2021 года количество инфицированных.
- Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что Москва находится почти на пике заболеваемости.
- Кроме того, в России активно развивается штамм коронавируса из Индии Дельта.