По данным одного из источников, Бурлаков умер в Монако, где жил в последние годы. Произошло это вскоре после того, как бизнесмен вернулся из Москвы.

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В то же время другой источник сообщает, что Бурлаков ушел из жизни в российской столице, где и находится в настоящее время его тело.

Олег Бурлаков: главное

В 2021 году Олег Бурлаков оказался на 177-м месте в списке самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценили в 650 миллионов долларов.

Бурлаков был совладельцем "Стройлесбанка" и владельцем инвестиционно-строительной компании "Импульс".

СМИ часто упоминали, что Бурлакову также принадлежала уникальная яхта "Черная жемчужина". Она могла передвигаться с помощью солнечной и ветряной энергии.

Бизнесмен признался, что вложил в нее 250 миллионов долларов.

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