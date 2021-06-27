За даними одного з джерел, Бурлаков помер у Монако, де мешкав упродовж останніх років. Сталося це невдовзі після того, як бізнесмен повернувся з Москви. 

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Водночас інше джерело повідомляє, що Бурлаков пішов з життя у російській столиці, де й перебуває наразі його тіло.

Олег Бурлаков: головне

  • У 2021 році Олег Бурлаков опинився на 177-у місці у списку найбагатших бізнесменів Росії. Його статки оцінили у 650 мільйонів доларів.
  • Бурлаков був співвласником "Стройлесбанка" та власником інвестиційно-будівельної компанії "Імпульс".
  • ЗМІ часто згадували, що Бурлакову також належала унікальна яхта "Чорна перлина". Вона могла пересуватися за допомогою сонячної та вітряної енергії. 
  • Бізнесмен зізнавався, що вклав у неї 250 мільйонів доларів. 

Що відбувається з COVID-19 у Москві

  • У червні 2021 року у Росії стався новий потужний спалах коронавірусу. Зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі зафіксували рекордну від січня 2021 року кількість інфікованих. 
  • Мер Москви Сергій Собянін зізнався, що Москва перебуває майже на піку захворюваності.
  • Окрім того, у Росії активно поширюється штам коронавірусу з Індії Дельта.