За даними одного з джерел, Бурлаков помер у Монако, де мешкав упродовж останніх років. Сталося це невдовзі після того, як бізнесмен повернувся з Москви.
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Водночас інше джерело повідомляє, що Бурлаков пішов з життя у російській столиці, де й перебуває наразі його тіло.
Олег Бурлаков: головне
- У 2021 році Олег Бурлаков опинився на 177-у місці у списку найбагатших бізнесменів Росії. Його статки оцінили у 650 мільйонів доларів.
- Бурлаков був співвласником "Стройлесбанка" та власником інвестиційно-будівельної компанії "Імпульс".
- ЗМІ часто згадували, що Бурлакову також належала унікальна яхта "Чорна перлина". Вона могла пересуватися за допомогою сонячної та вітряної енергії.
- Бізнесмен зізнавався, що вклав у неї 250 мільйонів доларів.
Що відбувається з COVID-19 у Москві
- У червні 2021 року у Росії стався новий потужний спалах коронавірусу. Зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі зафіксували рекордну від січня 2021 року кількість інфікованих.
- Мер Москви Сергій Собянін зізнався, що Москва перебуває майже на піку захворюваності.
- Окрім того, у Росії активно поширюється штам коронавірусу з Індії Дельта.