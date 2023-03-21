Осенью 2022 года менеджмент компаний, задействованных в переработке и экспорте нефтепродуктов с российского завода семьи Виктора Медведчука в 2020 году, взял под контроль две сети АЗС в России. Речь идет об автозаправках "ЛТК" (сейчас работают семь АЗС в Липецкой области и планируется расширение) и "Новый поток" (на территории Тюменской и Курганской областей работают 26 заправок).

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Журналисты нашли новый бизнес Медведчука

Эти 33 российских заправки вместе с компанией ООО "Трейдпроект" перешли под контроль менеджмента Медведчука в начале сентября 2022 года. Тогда акции материнской компании – АО "ГК Маркет" – выкупили Тимур Абертасов (работал в компании "ЮГ Энерго" Оксаны Марченко) и Николай Сухов (директор представительства швейцарской NewCoal Trading, по которой нефтепродукты с завода Медведчука поставлялись в США для ExxonMobil).

Помимо сети заправок, АО "ГК Маркет" владеет компанией "АТИ", оказывающей брокерские услуги на рынке природного газа, дизеля, бензина, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. В "АТИ" уверяют, что имеют "доступ ко всем товарно-сырьевым биржам России".

"Схемы" обратились к пресс-секретарю Виктору Медведчуку с просьбой предоставить комментарий по нововыявленному бизнесу. Ответа редакция не получила. Абертасов и Сухов отказались от комментариев.

После обмена на украинских военных Виктор Медведчук появился в эфире пропагандистского RT и сообщил, что создает новое политическое движение, которое "развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима".

Медведчук и Козак записали активы на сотни миллионов

В конце февраля 2023 года по расследованию журналистов стало известно о киевских компаниях, бенефициаром которых является львовская пенсионерка Ольга Куць, а также о связи женщины с подозреваемыми в государственной измене экс-нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. А уже в начале марта Лычаковский районный суд Львова арестовал активы этих компаний.