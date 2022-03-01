Пылает нещадно: российский новейший ЗРК "Панцирь" захватили военные в Николаеве
1 марта 2022 , 21:55Читати новину українською
Источник:Андрей Цаплиенко
Под Николаевом украинские военные сперва захватили, а затем уничтожили российский новейший ЗРК "Панцирь".
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, а также видео публикуют другие телеграм-каналы.
Внимание РФ обстреливает Украину кассетными бомбами: почему это факт, а не вымысел
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!