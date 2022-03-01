Пылает нещадно: российский новейший ЗРК "Панцирь" захватили военные в Николаеве

1 марта 2022 , 21:55
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Андрей Цаплиенко

Под Николаевом украинские военные сперва захватили, а затем уничтожили российский новейший ЗРК "Панцирь".

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, а также видео публикуют другие телеграм-каналы.

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Автор: Анастасія Лукашевська