Пылает нещадно: российский новейший ЗРК "Панцирь" захватили военные в Николаеве

Под Николаевом украинские военные сперва захватили, а затем уничтожили российский новейший ЗРК "Панцирь".

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, а также видео публикуют другие телеграм-каналы.

Внимание РФ обстреливает Украину кассетными бомбами: почему это факт, а не вымысел

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