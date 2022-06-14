Российский оккупант из города Дно почти месяц скрывался от ВСУ в Харьковской области

Российский оккупант Денис Любимцев из российского города Дно незаконно вторгся в Украину 24 февраля. В настоящее время он находится в плену.

20-летний Любимцев пересекал границу вместе с еще 19 русскими военными. По технике кафиры имели МТЛБ.

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Оккупант месяц скрывался от ВСУ

Уже находясь в плену, Любимцев рассказал, что командование давали своим подчиненным обещания, что они едут в Украину всего на 4 дня. Но российские захватчики сразу попали под обстрел в лесополосе рядом с границей. 3 дня оккупанты прятались в лесу, еще до 7 дней – на одном из заводов.

Впоследствии им поступила команда двигаться в Малую Роган. Там они базировались примерно 19 дней, тоже скрывались.

Уже 23 марта украинские войска оцепили группировку оккупантов и часть россиян сдалась в плен. Любимцев получил два ранения — плечо и шаровое сквозное ранение живота. Российский захватчик спас украинский военный медик и доставил его на одно из предприятий.

По раненому русскому воину ударили свои же

Интересно, что когда Любимцев находился на этом предприятии, имея два ранения, россияне попали туда ракетой. От обстрела вспыхнул пожар. Когда на место прибыли спасатели, они вытащили Любимцева и передали его медикам.

Другое подразделение кафиров скрывается в школе

Напомним, ранее другой оккупант сжегся, что его подразделение скрывается в школе . Оккупант Сергей Витальевич Дидыкин систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в городе Белозерка Херсонской области.

Он служит в 23 отряде специального назначения росгвардии, дислоцирующейся в Челябинске.

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