Российский оккупант проиграл поединок с дверью магазина: видео непутевого мародера
2 марта 2022 , 12:17Читати новину українською
Источник:Сергей Стерненко
Российский оккупант, находящийся на территории одного из городов Украины, пытался очистить магазин техники. Но украинские двери, как и сами украинцы, оказались несокрушимыми – мародер-неудачник остался ни с чем.
Героическое сражение оккупанта с дверью удалось зафиксировать – неудачное ограбление снял один из очевидцев происшествия.
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На видео видно, как россиянин сначала пытается прострелить замок, а затем сломать двери магазина техники.
Смотрите видео с мародером-неудачником: