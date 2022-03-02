Российский оккупант проиграл поединок с дверью магазина: видео непутевого мародера

2 марта 2022 , 12:17
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Источник:

Сергей Стерненко

Российский оккупант, находящийся на территории одного из городов Украины, пытался очистить магазин техники. Но украинские двери, как и сами украинцы, оказались несокрушимыми – мародер-неудачник остался ни с чем.

Героическое сражение оккупанта с дверью удалось зафиксировать – неудачное ограбление снял один из очевидцев происшествия.

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На видео видно, как россиянин сначала пытается прострелить замок, а затем сломать двери магазина техники.

Смотрите видео с мародером-неудачником:

 

 

Автор: Ярослава Прадід