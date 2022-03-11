Орк признался в мародерстве

Российский оккупант пожаловался родным, что одет не по погоде. Он рассказал, что из-за холода прячется в домах.

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Также, со слов оккупанта следует, что захват Украины – пошел не по плану. Орк отметил, что постоянно находится под минометным обстрелом.

Кроме того, оккупант сообщил родным, что останется на войне для заработка. Он буквально признался в мародерстве. Командование позволило грабить украинцев.

Смотрите видео перехваченного разговора орка

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