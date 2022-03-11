Орк зізнався у мародерстві

Російський окупант поскаржився рідним, що одягнений не за погодою. Він розповів, що через холод ховається у будинках.

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Також, зі слів окупанта випливає, що захоплення України – пішло не за планом. Орк зазначив, що постійно перебуває під мінометним обстрілом.

Окрім того, окупант повідомив рідним, що залишиться на війні для заробітку. Він буквально зізнався у мародерстві. Командування дозволило грабувати українців.

Дивіться відео перехопленої розмови орка

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