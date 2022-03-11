"Российский оккупант – лучшее удобрение"
Россия называет свою армию второй сильнейшей в мире, но неправильно складывает парашюты своим пилотам. Также российская армия впервые в истории человечества отказывается забирать тела своих погибших.
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О телах павших оккупантов поручили позаботиться неравнодушным украинским воинам. Вместе с экипировкой нашим воинам раздали санитарные пакеты для тел оккупантов.
Украинских бойцов просят позаботиться, чтобы оккупанты доехали домой. На санитарных пакетах написано: "Российский оккупант – лучшее удобрение".
ВСУ раздали бойцам санитарные пакеты для оккупантов
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