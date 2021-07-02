Российский олигарх украинского происхождения умер в Москве после прививки от COVID

21 июня в частной клинике Лапино умер украинский гражданин и российский олигарх Олег Бурлаков. СМИ сообщили, что он был привит российской вакциной, но какой именно – не сообщается. Уже после этого он заболел новой коронавирусной инфекцией.

Тело исчезло из морга в неизвестном направлении. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

По информации источников издания, Бурлаков в последнее время проживал с Софией Шевцовой. У них осталась малолетняя дочь.

Бурлаков окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Служил офицером в Харькове, где в 90-е годы начал заниматься бизнесом. Его состояние в 2021 году, по версии российского Forbes, оценивается в размере 650 миллионов долларов.

Свой капитал Бурлаков получил от продажи акций "Новоросцемент" и "Бурнефтегаза". В "Стройлесбанке" ему принадлежали 75% акций.

Олигарх был также владельцем лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании "Импульс".

Бурлакова называли одним из самых засекреченных участников российского списка Forbes.

Последние упоминания Бурлакова связаны с 106-метровой парусной яхтой Black Pearl, которая ему принадлежала. Эта яхта работает на альтернативных источниках энергии.