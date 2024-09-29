Сигнал для его коллег, – военный эксперт о ликвидации российского полковника Коломейцева

ГУР сообщило, что в ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован российский полковник Алексей Коломейцев. Он готовил операторов дронов и руководил профильным центром.

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что ГУР продолжает цепь по уничтожению российских возможностей. Ликвидация Коломейцева – предупреждение его коллегам, которые причастны к обстрелам Украины.

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О чем свидетельствует ликвидация Коломейцева

Военный эксперт отметил, что Главное управление разведки полностью владеет информацией о северокорейском и иранском оружии в России. Поэтому Украина неоднократно уничтожала мощности по производству "Шахедов" и даже иностранных инструкторов. Происходят логичные шаги по уничтожению возможностей россиян изготавливать и запускать БПЛА.

Конечно, что этого не достаточно. Оккупанты продолжают наращивать производство беспилотных летательных аппаратов. В то же время такие ликвидации являются очень ценными – это прежде всего офицерский состав и квалифицированные специалисты. Тех, кто знает, как правильно программировать, изготавливать и осуществлять пуск, не так много в России.

Старшие офицеры, например, ликвидированный Алексей Коломейцев, отвечают за систему и массовость отладки беспилотников. Казалось, что в Москве и Санкт-Петербурге военные объекты чрезвычайно защищены, но даже туда украинские службы могут дотянуться.

Поэтому браться за любой участок работы, как оказалось, достаточно рискованное дело. Это сигнал для его коллег: чем больше они будут причастны к варварским обстрелам, тем больше будут расти их шансы на ликвидацию. То, что вы не сможете спрятаться и ваши спецслужбы не смогут защитить – вот яркий пример,

– подчеркнул Сергей Кузан.