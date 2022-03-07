Российский поп прямо заявил, что после Украины российская агрессия может быть направлена против Грузии, Молдовы, Казахстана и стран Балтии. Последние, к слову, являются членами НАТО.

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Вся большая, и малая, и белая Русь может единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединятся Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия, которая отказалась участвовать в санкциях. Ну а что будет с Прибалтикой сами можете догадаться,

– сказал поп РПЦ своим прихожанам.

После речи он призвал молиться для победы "над темной фашистской ордой". Одним словом, цинизму и безумию нет предела, особенно в извращенных фантазиях российских пропагандистов.

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