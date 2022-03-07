Російський піп прямо заявив, що після України російська агресія може бути спрямована проти Грузії, Молдови, Казахстану та країн Балтії. Останні, до слова, є членами НАТО.

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Вся велика, і мала, і біла Русь може єдиним безсмертним полком пройти від Владивостоку до Калінінграда. Будемо сподіватися, що найближчим часом до нас приєднаються Молдова, Казахстан, Україна нещасна, на підході Грузія, яка відмовилась брати участь у санкціях. Ну а що буде з Прибалтикою самі можете здогадатись,

– сказав піп РПЦ своїм парафіянам.

Після промови він закликав молитися для перемоги "над темною фашистською ордою". Одним словом, цинізму та безумству немає меж, особливо у збочених фантазіях російських пропагандистів.

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