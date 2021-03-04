Очень жаль, что Россия забрала у Украины Крым. Такое откровенное признание неожиданно сделал один из самых известных российских пропагандистов на оккупированном полуострове – блогер Александр Горный.

Более того, на своей странице в фейсбуке он власть оккупантов фактически обвинил в коллаборации с мошенниками и бандитами. А в прилагаемой видеозаписи поддержал протесты крымчан.

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Российский пропагандист выступил против власти оккупантов в Крыму

"Я впервые пожалел, что Крым вернулся домой, в Россию", – написал Александр Горный. Эта риторика неудивительна, ведь "возвращение" Крыма – главный тезис российской пропаганды, хотя на самом деле Россия украинский полуостров оккупировала.

А вот заявление о "пожалел" несколько неожиданно. Как же блогер-пропагандист объяснил свои слова?

А вот как: мол, Крым "не может никому принадлежать, кроме тех людей, которые здесь живут". И эти люди, естественно, " против уничтожения природы Крыма и расхищения того, что создавалось десятилетиями и веками".

Эти слова – лишь очередное подтверждение того, что оккупанты уничтожают украинский полуостров: " Если народ схавает уничтожение Меганома и Форосского парка, то уничтожат и все остальное".

В итоге пропагандист обратился к властям оккупантов: "Сергей Валерьевич (Аксенов – украинский коллаборационист, который с разрешения Путина руководит Крымом), вы с кем? С мошенниками, бандитами и барыгами – или с Крымом?"

Кто такой Горный и стоит ли воспринимать его слова всерьез

Александр Горный – типичный российский блогер-пропагандист, присутствующий в эфирах росСМИ. В основном он рассказывает именно об оккупированном Россией Крыме.

Воспринимать его слова слишком серьезно не стоит – этот человек часто критикует российские власти, словно на этом фоне пропагандистские тезисы о "возвращении домой" будут выглядеть сильнее. Однако они являются громким звонком о тех проблемах, которые оккупанты в Крыму пытаются замолчать или скрыть.