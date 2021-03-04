Дуже прикро, що Росія забрала в України Крим. Таке відверте зізнання несподівано зробив один із найвідоміших російських пропагандистів на окупованому півострові – блогер Олександр Горний.

Ба більше, на своїй сторінці у фейсбуці він владу окупантів фактично звинуватив у колаборації з шахраями та бандитами. А в докладеному відеозаписі підтримав протести кримчан.

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Російський пропагандист виступив проти влади окупантів у Криму

"Я вперше пошкодував, що Крим повернувся додому, в Росію", – написав Олександр Горний. Ця риторика не дивна, адже "повернення" Криму – головна теза російської пропаганди, хоча насправді Росія український півострів окупувала.

А от заява про "пошкодував" дещо несподівана. Як же блогер-пропагандист пояснив свої слова?

А ось як: мовляв, Крим "не може нікому належати, крім тих людей, які тут живуть". І ці люди, ясна річ, "проти знищення природи Криму і розкрадання того, що створювалося десятиліттями та століттями".

Ці слова – тільки зайве підтвердження того, що окупанти нищать український півострів: "Якщо народ схаває знищення Меганому і Фороського парку, то знищать і все інше".

У підсумку пропагандист звернувся до влади окупантів: "Сергій Валерійович (Аксьонов – український колабораціоніст, який з дозволу Путіна керує Кримом), ви з ким? З шахраями, бандитами та баригами – або з Кримом?"

Хто такий Горний і чи варто сприймати його слова серйозно

Олександр Горний – типовий російський блогер-пропагандист, присутній в ефірах росЗМІ. Здебільшого він розповідає саме про окупований Росією Крим.

Сприймати його слова надто серйозно не варто – цей чоловік часто критикує російську владу, начебто на цьому фоні пропагандистські тези про "повернення додому" виглядатимуть сильніше. Однак вони є гучним дзвіночком про ті проблеми, які окупанти в Криму намагаються замовчати або приховати.

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