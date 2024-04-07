Оккупанты играют с огнем. 6 апреля над Балтийским морем пролетал российский “самолет – разведчик”.
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"Лютваффе" в погоне за Ил-20
Так, немецкие военно-воздушные силы сообщили, что вчера были вынуждены поднять свои истребители с базы в Лиелварде в Латвии. Все из-за российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, который двигался над Балтикой без транспондера.
Напомним, что вражеский Ил-20 не впервые попадает в подобный инцидент. В феврале 2024 года возле Эстониии его перехватил французский истребитель Mirage 2000. А в январе на перехват "шпиона" поднимали истребители с немецкой базы Лааге.
Польша активизирует авиацию на фоне обстрелов Украины
В последнее время польские истребители также стали часто совершать защитные рейсы. Это связано с усилением российских ракетно-дронных атак на западные регионы.
Так, во время массированной атаки 24 апреля, когда оккупанты мощно ударили по энергетической инфраструктуре нашей страны, одна из ракет на 39 секунд залетела в Польшу. В Варшаве решили не сбивать вражескую цель по двум причинам. Во-первых, обломки ракеты могли бы вызвать жертвы среди местного населения. А во-вторых, поляки якобы знали, что ракета вернется обратно в Украину.
Впрочем, без внимания этот случай они не оставили. Российского посла вызвали в посольство. Однако тот проигнорировал "приглашение". Он заявил, что у Польши нет достаточной доказательной базы пересечения нарушения воздушного пространства.
31 марта Варшава снова поднимала свои самолеты во время атаки на Украину. Напомним, что тогда оккупанты в очередной раз били по западным областям, в частности взрывы раздавались на территории Львовщины, Тернопольщины и Ровенской области.