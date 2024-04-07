Окупанти граються із вогнем. 6 квітня над Балтійським морем пролітав російський "літак – розвідник".

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"Лютваффе" у погоні за Іл-20

Так, німецькі військово-повітряні сили повідомили, що вчора були змушені підняти свої винищувачі з бази в Ліелварде у Латвії. Усе через російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який рухався над Балтикою без транспондера.

Довідка: Трансподер – це приймально-передавальний пристрій, що надсилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал, наприклад: автоматичний пристрій, що приймає, підсилює і передає далі сигнал на іншій частоті.

Нагадаємо, що ворожий Іл-20 не вперше потрапляє у подібний інцидент. У лютому 2024 року біля Естоніїї його перехопив французький винищувач Mirage 2000. А в січні на перехоплення "шпигуна" піднімали винищувачі з німецької бази Лааге.

Польща активізує авіацію на тлі обстрілів України

Останнім часом польські винищувачі також стали часто здійснювати захисні рейси. Це пов'язано із посиленням російських ракетно-дронових атак на західні регіони.

Так, під час масованої атаки 24 квітня, коли окупанти потужно вдарили по енергетичній інфраструктурі нашої країни, одна із ракет на 39 секунд залетіла до Польщі. У Варшаві вирішили не збивати ворожу ціль із двох причин. По-перше, уламки ракети могли б спричинити жертви серед місцевого населення. А по-друге, поляки начебто знали, що ракета повернеться назад в Україну.

Втім, без уваги цей випадок вони не залишили. Російського посла викликали до посольства. Однак той проігнорував "запрошення". Він заявив, що у Польщі немає достатньої доказової бази перетину порушення повітряного простору.

31 березня Варшава знову піднімала свої літаки під час атаки на Україну. Нагадаємо, що тоді окупанти вкотре били по західних областях, зокрема вибухи лунали на території Львівщини, Тернопільщини та Рівненщини.