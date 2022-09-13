Как оккупанты могли уничтожить свой самолет
Ликвидация на российском ПВО своего же самолета действительно возможна. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Он рассматривает 2 варианта развития событий, которые привели к такому результату. Во-первых, такое могло произойти, если система "свой – чужой" на самолете была отключена или сработала неадекватно.
Во-вторых, самолет могли поразить системой, работающей до высоты 5 километров, например с ПЗРК.
"Кто-то из сил противовоздушной обороны сухопутных сил россии мог просто испугаться и сбить Су из переносного зенитно-ракетного комплекса. Это возможно и это бывает", – объяснил военный эксперт.
Роман Свитан предположил, как российская ПВО могла сбить свой самолет: смотрите видео
Еще один самолет самоликвидировался
На следующий день стало известно, что россияне остались без еще одного самолета в Крыму. Вражеский Су-25 взлетел, но во время виражей его пилот потерял контроль – самолет упал и разбился. Видео этого полета обнародовал украинский активист Сергей Стерненко.
Актуальные потери врага
Потери врага не ограничиваются собственноручно уничтоженными самолетами. Их каждый день пополняют и украинские защитники. Так, к утру 13 сентября с начала полномасштабной войны роси потеряла уже 53 300 военных и огромное количество техники:
- танков – 2175 единиц,
- боевых бронированных машин – 4662 единицы,
- артиллерийских систем – 1 279 единиц,
- РСЗО – 311 единиц,
- средств ПВО – 165 единиц,
- самолетов – 244 единицы,
- вертолетов – 213 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 единицы,
- крылатых ракет – 233 единицы,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 единиц,
- специальной техники – 117 единиц.