Как оккупанты могли уничтожить свой самолет

Ликвидация на российском ПВО своего же самолета действительно возможна. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Он рассматривает 2 варианта развития событий, которые привели к такому результату. Во-первых, такое могло произойти, если система "свой – чужой" на самолете была отключена или сработала неадекватно.

Во-вторых, самолет могли поразить системой, работающей до высоты 5 километров, например с ПЗРК.

"Кто-то из сил противовоздушной обороны сухопутных сил россии мог просто испугаться и сбить Су из переносного зенитно-ракетного комплекса. Это возможно и это бывает", – объяснил военный эксперт.

Роман Свитан предположил, как российская ПВО могла сбить свой самолет: смотрите видео

Еще один самолет самоликвидировался

На следующий день стало известно, что россияне остались без еще одного самолета в Крыму. Вражеский Су-25 взлетел, но во время виражей его пилот потерял контроль – самолет упал и разбился. Видео этого полета обнародовал украинский активист Сергей Стерненко.

Актуальные потери врага

Потери врага не ограничиваются собственноручно уничтоженными самолетами. Их каждый день пополняют и украинские защитники. Так, к утру 13 сентября с начала полномасштабной войны роси потеряла уже 53 300 военных и огромное количество техники: