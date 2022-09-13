Як окупанти могли знищити свій літак

Ліквідація російською ППО свого ж літака і справді можлива. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Він розглядає 2 варіанти розвитку подій, які привели до такого результату. По-перше, таке могло статися, якщо система "свій – чужий" на літаку була відключена або спрацювала неадекватно.

По-друге, літак могли вразити з системи, що працює до висоти 5 кілометрів, наприклад з ПЗРК.

"Хтось з сил протиповітряної оборони сухопутних сил росії міг просто злякатися і збити Су з переносного зенітно-ракетного комплексу. Це можливо і це буває", – пояснив військовий експерт.

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Ще один літак самоліквідувався

Наступного ж дня стало відомо, що росіяни залишилися без ще одного літака в Криму. Ворожий Су-25 злетів, але під час віражів його пілот втратив контроль – літак впав і розбився. Відео цього польоту оприлюднив український активіст Сергій Стерненко.

Актуальні втрати ворога

Втрати ворога не обмежуються власноруч знищеними літаками. Їх щодня поповнюють і українські захисники. Так, станом на ранок 13 вересня з початку повномасштабної війни росі втратила вже 53 300 військових та величезну кількість техніки: