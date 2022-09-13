Як окупанти могли знищити свій літак
Ліквідація російською ППО свого ж літака і справді можлива. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Він розглядає 2 варіанти розвитку подій, які привели до такого результату. По-перше, таке могло статися, якщо система "свій – чужий" на літаку була відключена або спрацювала неадекватно.
По-друге, літак могли вразити з системи, що працює до висоти 5 кілометрів, наприклад з ПЗРК.
"Хтось з сил протиповітряної оборони сухопутних сил росії міг просто злякатися і збити Су з переносного зенітно-ракетного комплексу. Це можливо і це буває", – пояснив військовий експерт.
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Ще один літак самоліквідувався
Наступного ж дня стало відомо, що росіяни залишилися без ще одного літака в Криму. Ворожий Су-25 злетів, але під час віражів його пілот втратив контроль – літак впав і розбився. Відео цього польоту оприлюднив український активіст Сергій Стерненко.
Актуальні втрати ворога
Втрати ворога не обмежуються власноруч знищеними літаками. Їх щодня поповнюють і українські захисники. Так, станом на ранок 13 вересня з початку повномасштабної війни росі втратила вже 53 300 військових та величезну кількість техніки:
- танків – 2175 одиниць,
- бойових броньованих машин – 4662 одиниці,
- артилерійських систем – 1 279 одиниць,
- РСЗВ – 311 одиниць,
- засобів ППО – 165 одиниць,
- літаків – 244 одиниці,
- гелікоптерів – 213 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 одиниці,
- крилатих ракет – 233 одиниці,
- кораблів та катерів – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 одиниць,
- спеціальної техніки – 117 одиниць.