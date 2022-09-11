Інформація про падіння літака з'явилась орієнтовно о 13:49 11 вересня. Тоді ж повідомили, що пілоти встигли катапультуватись.

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Літак окупантів могла збити їхня ж ППО

Авіакатастрофа сталася орієнтовно о 6 ранку 11 вересня на кордоні Різнодільненського та Красноперекопського району. Військовий літак впав у полі. Ймовірно, це міг бути винищувач Су-34.

У одному з телеграм-каналів повідомилии, що винищувач збила російська ППО.

Я в черговий раз скажу, що наше (мовиться про російське – 24 канал) ППО нашій авіації не друзі. Бійтесь її набагато більше, ніж ППО українців, авіатори,

– написав росіянин.

Також окупант вилаявся, що російська ППО змусила льотчиків до маневрів.

Втрати в росіян колосальні

Варто пригадати, що росіяни тільки за добу 10 вересня втратили 400 одиниць особового складу. Окрім того, з 24 лютого російські окупанти втратили:

одиниць особового складу – 52 650,

танків – 2 154,

бойових броньованих машин – 4 617,

артилерійських систем – 1 263,

РСЗВ – 311,

засобів ППО – 162,

літаків – 242,

гелікоптерів – 213,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902,

крилатих ракет– 216,

кораблів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445,

спеціальної техніки – 117.

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