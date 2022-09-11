Інформація про падіння літака з'явилась орієнтовно о 13:49 11 вересня. Тоді ж повідомили, що пілоти встигли катапультуватись.
Читайте також Стан розпачу та невизначеності, – Фесенко про паніку у кремлі після контрнаступу ЗСУ
Літак окупантів могла збити їхня ж ППО
Авіакатастрофа сталася орієнтовно о 6 ранку 11 вересня на кордоні Різнодільненського та Красноперекопського району. Військовий літак впав у полі. Ймовірно, це міг бути винищувач Су-34.
У одному з телеграм-каналів повідомилии, що винищувач збила російська ППО.
Я в черговий раз скажу, що наше (мовиться про російське – 24 канал) ППО нашій авіації не друзі. Бійтесь її набагато більше, ніж ППО українців, авіатори,
– написав росіянин.
Також окупант вилаявся, що російська ППО змусила льотчиків до маневрів.
Втрати в росіян колосальні
Варто пригадати, що росіяни тільки за добу 10 вересня втратили 400 одиниць особового складу. Окрім того, з 24 лютого російські окупанти втратили:
- одиниць особового складу – 52 650,
- танків – 2 154,
- бойових броньованих машин – 4 617,
- артилерійських систем – 1 263,
- РСЗВ – 311,
- засобів ППО – 162,
- літаків – 242,
- гелікоптерів – 213,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902,
- крилатих ракет– 216,
- кораблів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445,
- спеціальної техніки – 117.
Дивіться також – Сергій Гайдай розповів, що окупанти лютують, бойовиків не вистачає, ЗСУ наступають: відео