Российский шпион пытался устроиться на стажировку в Гаагский суд: горе-разведчика разоблачили

Российский шпион пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге, который, в частности, занимается расследованием военных преступлений России на территории Украины. Впрочем, горе-разведчика удалось разоблачить.

Доступ к Международному уголовному суду (МКС) сотруднику российской разведки помешала Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AVID). Отмечается, что россиянин пытался выехать из Бразилии в Нидерланды на стажировку в Гааге под фейковым именем.

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Разведка Нидерландов разоблачила российского шпиона, намеревавшегося "стажироваться" в Гаагском суде

В сообщении AVID говорится, что упомянутый российский шпион работает на главное управление разведки России . Его признали угрозой национальной безопасности Нидерландов, поэтому немедленно отказали во въезде в страну в апреле и отправили обратно в Бразилию.

Отмечается, что офицер российской разведки представился гражданином Бразилии под именем Виктор Мюллер Феррейра, по поддельным документам – 4 апреля 1989 года. Впрочем, AVID установила, что горе-разведчика на самом деле зовут Черкасов Сергей Владимирович , а его настоящая дата рождения – 11 сентября 1985 года.

Для стажировки в Гаагском суде российский шпион использовал хорошо продуманное прикрытие, пытаясь скрыть все свои связи с Россией в целом и с российской военной разведкой в частности.

МКС расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине, а также во время войны в Грузии в 2008 году. По этим причинам секретный доступ к информации МКС был бы очень ценен для российских спецслужб. "Нелегал" должен был начать стажировку в МКС, что означало бы его доступ к зданию и самой системе,

– отметили в сообщении.

"Нелегал" – термин, обозначающий иностранного разведчика, прошедшего длительную и детальную подготовку. Благодаря вымышленным личностям такие шпионы часто получают доступ к информации, недоступной остальным своим настоящим согражданам.

К слову, в AVID добавили, что если бы Черкасову удалось попасть на стажировку в Гаагский суд, он смог бы собирать там разведданные для России и искать или вербовать внутренние источники, а также получить доступ к цифровым системам МКС. Вполне возможно, что он также получил возможность влиять на ход уголовных производств Международного уголовного суда.

Источники издания "Украинская правда" , ознакомленные с расследованием AVID, сообщили, что попытка Черкасова устроиться на стажировку в МКС заняла месяцы. Планировалось, что он начнет свою деятельность в Гаагском суде одновременно с началом полномасштабного вторжения России в Украину, впрочем, этого руководству российской разведки "провернуть" не удалось.

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