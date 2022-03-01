Всего в Мелитополе в результате обстрелов 28 февраля повреждения получили более 10 домов на улице Бориса Михайлова. Местные жители, к счастью, не пострадали.

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Известно, что снаряд прилетел в частный сектор возле "Товаров для дома" на улице Коминтерной (современная Бориса Михайлова). Посекло осколками несколько домов.

В результате попадания ракеты, а она задела одно из жилых зданий по касательной, никто просто чудом не пострадал.

Видео последствий прилета ракеты в Мелитополе:

Добавим, что жители города Энергодар в Запорожской области бесстрашно встали на защиту своего города. Безоружные они блокируют пути, чтобы остановить продвижение вражеской техники.

ВСУ

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