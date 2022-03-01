Загалом у Мелітополі внаслідок обстрілів 28 лютого пошкодження отримали понад 10 будинків на вулиці Бориса Михайлова. Місцеві жителі, на щастя, не постраждали.

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Відомо, що снаряд прилетів у приватний сектор біля "Товарів для дому" на вулиці Комінтерній (сучасна Бориса Михайлова). Посікло осколками кілька будинків.

Внаслідок влучення ракети, а вона зачепила одну з житлових будівель за дотичною, ніхто просто дивом не постраждав.

Відео наслідків прильоту ракети у Мелітополі:



Додамо, що жителі міста Енергодар у Запорізькій області безстрашно стали на захист свого міста. Беззбройні вони блокують шляхи, аби зупинити просування ворожої техніки.

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