Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА окажется старым хламом в новой обертке

Похоже тема стратегических бомбардировщиков меня на этой неделе не отпустит от слова “совсем”.

В среду я описывал ситуацию, когда США в очередной раз значительно опередили Россию в разработке перспективного стратегического бомбардировщика, завершая сборку первых пяти самолётов, в то время как российский ПАК ДА существует лишь в виде макета. Я упомянул о том, что двигатель для стратегических бомбардировщиков дальней авиации Р119-300 пока существует лишь в качестве буклета, как и сам бомбардировщик, в то время как его поставки в ВКС РФ обещают в 2027 году.

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И вот это самое интересное. Дело в том, что в России сейчас рассматривают вариант использования двигателя НК-32-02 в перспективном бомбардировщике следующего поколения, вместо Р119-300 который только для стендовых испытаний может появиться в железе не раньше упомянутого выше 2027 года.

То есть, российские авиастроители смирились с тем, что двигатель следующего поколения для дальней авиации они получат очень, очень не скоро. Но, тогда возникает вопрос, а что же за окончательный дизайн ПАК ДА в апреле этого года утвердило Министерство обороны России?

Ведь российский стратегический бомбардировщик следующего поколения, ПАК ДА должен иметь выходное устройство, или проще говоря, сопло, прямоугольной формы. Такая форма сопла уменьшает радиоэлектронную и инфракрасную заметность, что является обязательным требованием к современным боевым самолётам нового поколения.

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Как известно, в B-21 Raider данная концепция реализована как сама собой разумеющаяся, в российском ПАК ДА, согласно макетам – тоже, но на деле – нет. Ведь НК-32-02 имеет выходное устройство, сопло, именно устаревшей круглой формы.

Вот и возникает вопрос, а какой в реальности хотят в России создавать перспективный стратегический бомбардировщик?

Не получится ли так, как и с Су-57, когда в обёртке истребителя якобы пятого поколения, российским ура-патриотам и потенциальным заказчикам, уже два десятилетия скармливают Су-35. Только в случае с ПАК ДА скармливать будут потребителям нечто вроде Ту-160 в новом планере.

Похоже, что так и будет.