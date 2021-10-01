Об этом рассказали в местных СМИ. Напомним, против работы Mere в Украине ранее высказывался секретарь СНБО Алексей Данилов.

Здесь подробнее Данилов обещал закрыть: российская сеть Mere заработала уже и в Черновцах

Супермаркет Mere в Черновцах закрыли

Большой магазин сети из России "Светофор" под вывеской Mere начал работать в Черновцах на улице Руськой на прошлой неделе.



Фотография с открытия магазина Mere в Черновцах / Фото molbuk.ua

Но 30 сентября горожане заметили, что на входе в супермаркет висит бумажка с надписью "Магазин закрыт. Больше не работает".



Магазин Mere в Черновцах сейчас не работает / Фото molbuk.ua



На двери есть надпись "больше не работает" / Фото molbuk.ua

Пока что нет информации, закрылся ли этот супермаркет навсегда, или не работает временно.

Коротко о скандале с супермаркетами Mere в Украине

Российская сеть магазинов Mere анонсировала открытие ряда своих супермаркетов в Украине в июне 2021.

Руководство государства обещало не допустить этого. В частности, в СНБО назвали даже идею такую "провокацией".

Далее был скандал в Николаеве из-за того, что в городе заработал магазин Mere.

Однако в августе новые магазины сети начали работать в Никополе и Павлограде в Днепропетровской области.

В сентябре секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что эти магазины "работать не будут".