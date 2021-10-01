Про це розповіли у місцевих ЗМІ. Нагадаємо, проти роботи Mere в Україні раніше висловлювався секретар РНБО Олексій Данілов.
Тут детальніше Данілов обіцяв закрити: російська мережа Mere запрацювала вже й у Чернівцях
Супермаркет Mere у Чернівцях закрили
Великий магазин мережі з Росії "Світлофор" під вивіскою Mere почав працювати у Чернівцях на вулиці Руській минулого тижня.
Світлина з відкриття магазину Mere у Чернівцях / Фото molbuk.ua
Але 30 вересня містяни зауважили, що на вході до супермаркету висить папірець із написом "Магазин зачинений. Більше не працює".
Магазин Mere у Чернівцях наразі не працює / Фото molbuk.ua
На дверях є напис "більше не працює" / Фото molbuk.ua
Наразі немає інформації, чи зачинився цей супермаркет назавжди, а чи тимчасово.
Коротко про скандал із супермаркетами Mere в Україні
- Російська мережа магазинів Mere анонсувала відкриття низки своїх супермаркетів в Україні у червні 2021.
- Керівництво держави обіцяло не допустити цього. Зокрема, у РНБО назвали навіть ідею таку "провокацією".
- Далі був скандал у Миколаєві через те, що у місті запрацював магазин Mere.
- Однак у серпні нові магазини мережі почали працювати у Нікополі та Павлограді у Дніпропетровській області.
- У вересні секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов запевнив, що ці магазини "працювати не будуть".