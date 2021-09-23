Магазин має вигляд складу, водночас не дуже великий вибір товарів. Там немає відомих брендів з України, а більшість продукції – від маловідомих фірм.
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Мережа працює вже тиждень
Як пише видання, касирка розповіла, що Mere працює в Чернівцях вже тиждень.
Зараз людей немає. Але на вечір їх більшає, приходять і пенсіонери, і молодь, і цілі сім'ї. Скупляться і на тисячу, і більше,
– сказала вона.
Окрім цього, пенсіонери не зважають, на те, що супермаркети належать російській мережі. Посилаючись на низьку пенсію, вони заявляють, що не можуть ходити у дорогі магазини.
Російська мережа Mere запрацювала вже й у Чернівцях / Фото molbuk.ua
Данілов обіцяв – Mere не працюватиме
Олексій Данілов неодноразово обіцяв, що Mere не працюватиме в Україні.
Будьте впевнені, ця мережа в Україні працювати не буде. Ми розуміємо, як ми будемо на це реагувати. Ми розуміємо, що ми будемо в цьому випадку робити,
– сказав Данілов.
Що відомо про MereВиходом на український ринок компанії Mere займається ТОВ "Альянстрейдсервіс", бенефіціаром якого є зареєстроване в Мінську ТОВ НСК Трейд.
Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Він розвивається за межами Росії під брендом Mere.