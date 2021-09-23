Магазин має вигляд складу, водночас не дуже великий вибір товарів. Там немає відомих брендів з України, а більшість продукції – від маловідомих фірм.

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Мережа працює вже тиждень

Як пише видання, касирка розповіла, що Mere працює в Чернівцях вже тиждень.

Зараз людей немає. Але на вечір їх більшає, приходять і пенсіонери, і молодь, і цілі сім'ї. Скупляться і на тисячу, і більше,

– сказала вона.

Окрім цього, пенсіонери не зважають, на те, що супермаркети належать російській мережі. Посилаючись на низьку пенсію, вони заявляють, що не можуть ходити у дорогі магазини.

Російська мережа Mere запрацювала вже й у Чернівцях / Фото molbuk.ua

Данілов обіцяв – Mere не працюватиме

Олексій Данілов неодноразово обіцяв, що Mere не працюватиме в Україні.

Будьте впевнені, ця мережа в Україні працювати не буде. Ми розуміємо, як ми будемо на це реагувати. Ми розуміємо, що ми будемо в цьому випадку робити,

– сказав Данілов.