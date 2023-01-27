Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что неизвестно даже, могут ли Т-14 "Армата" доехать до линии фронта.

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В своем телеграмм-канале российский пропагандист Владимир Соловьев похвастался тем, что Россия в течение многих лет занималась разработкой "совершенно новой машины".

Катков предполагает, что речь идет именно о танке "Армата", который к 2020 году Россия обещала выработать около 1500 единиц.

Этого они не сделали. А около десятка сделаных время от времени глохнут во время парада на Красной площади,

– добавил Катков.

Планы России не осуществились

Военный эксперт вспомнил, что Россия имела обширную программу и планировала не просто разработать новый танк Т-14, но и единственную платформу для танка, САУ и тяжелой БМП.

По словам Каткова, такие планы у агрессора были, когда тот поддерживал хорошие отношения с Европой. К тому же в танке "Армата" использовалась значительная часть французских составляющих. После 2014 года и введения санкций подобные разработки прекратились.

Именно поэтому они глохнут и катаются по полигонам исключительно в роли пропагандистских машин, все едут-едут, а в Украину никак не доедут, может, просто по дороге глохнут.

– заметил говорящий.

Катков о российских танках: смотреть видео

Пропагандистские цели

Эксперт подчеркнул, когда на первом этапе Украина получает на бригаду около ста танков Leopard 2, то будет неправильно сравнивать их с "Арматой", которых может быть всего 10 – 14 единиц.

По техническим характеристикам сравнивать Т-14 и Leopard трудно, ведь непонятно, какая у российского танка трансмиссия, двигатель и т.д. То, что в Т-14 вошло сейчас, не сходится с тем, каким этот танк россияне планировали.

Они могут взять несколько "Армат", поставить в тылу и сделать целое шоу. Заявить, что "Армата" вышла и уничтожила всех. И время от времени будут демонстрировать такие ролики,

– добавил журналист.

В соцсетях российских пропагандистов уже появляются видео об их прорывах, где те бегут, уклоняясь от пуль. Вот только, определив геолокацию, оказывается, что это было снято в 8 километрах от линии фронта.

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