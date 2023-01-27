Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зауважив, що не відомо навіть, чи Т-14 "Армата" можуть доїхати до лінії фронту.

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У своєму телеграм-каналі російський пропагандист Владімір Соловйов похизувався тим, що Росія протягом років займалася розробкою "абсолютно нової машини".

Катков припускає, що мовиться саме про танк "Армата", якого до 2020 року Росія обіцяла виробити близько 1500 одиниць.

Цього вони не зробили. А близько десятка тих, що зробили, час від часу глохнуть під час параду на Червоній площі,

– додав Катков.

Плани Росії не здійснились

Військовий експерт згадав, що Росія мала велику програму і планувала не просто розробити новий танк Т-14, а й єдину платформу для танка, САУ та важкої БМП.

За словами Каткова, такі плани в агресора були, коли той підтримував добрі стосунки з Європою. До того ж в танку "Армата" використовувалася значна частина французьких складників. Після 2014 року та введення санкцій подібні розробки припинилися.

Саме тому вони глохнуть і катаються по полігонах винятково в ролі пропагандистських машин, все їдуть-їдуть, а до України ніяк не доїдуть, може, просто по дорозі глохнуть,

– зауважив мовець.

Катков про російські танки: дивитись відео

Пропагандистські цілі

Експерт наголосив, коли на першому етапі Україна отримує на бригаду приблизно сто танків Leopard 2, то буде неправильно порівнювати їх з "Арматою", яких може бути всього 10 – 14 одиниць.

За технічними характеристиками порівнювати Т-14 і Leopard важко, адже незрозуміло, яка в російського танку трансмісія, двигун тощо, зауважив Катков. Те, що в Т-14 ввійшло зараз не сходиться з тим, яким цей танк росіяни планували.

Вони можуть взяти кілька "Армат", поставити в тилу і зробити ціле шоу. Заявити, що "Армата" вийшла та всіх знищила. І час від часу демонструватимуть такі ролики,

– додав журналіст.

В соцмережах російських пропагандистів уже з'являються відео про їхні прориви, де ті біжать, ухиляючись від куль. От тільки, визначивши геолокацію, виявляється, що це було знято за 8 кілометрів від лінії фронту.

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