Деякі експерти зазначають, що танки Т-14 "Армата" є одними з найпотужніших у світі, але біда в тому, що їх офіційно ще немає на озброєнні в "другої армії світу" в достатній кількості та якості. Ймовірно, Росія через брак озброєння розглядає можливість перекидання на фронт цієї військової техніки.

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Застосування "Армати" може бути ризикованим рішенням

За словами британських розвідників, наприкінці грудня 2022 року Т-14 зафіксували на одному з південних полігонів ворожої держави. Це й наштовхує на думку, що Путін може наказати використовувати це озброєння на території нашої держави.

Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ стверджували, що Т-14 готуються до розгортання. Однак поки незрозуміло, чи Росія ще перемістила цей тип танків в Україну,

– зазначили у Лондоні.

Водночас там констатували, що будь-яке розгортання Т-14, вочевидь, буде ризикованим рішенням для Росії. Власне, якщо Кремль і перекине ці танки в Україну, то, швидше за все, в пропагандистських цілях. Мовляв, "подивіться, яку розробку ми використовуємо".

Кількість одиниць такої військової техніки, що перекинуть на фронт, ймовірно, налічуватиме всього декілька десятків. І очевидно, командири не дозволять використовувати Т-14 на повну потужність через ризики.

Додатковим викликом для Росії є налагодження свого логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки,

– пишуть у МО Британії.

Що потрібно знати про російські танки Т-14 Упродовж 11 років ворожі інженери займались розробкою цих танків, однак цей процес відбувався зі затримками кінцевих термінів, скороченням запланованого розміру кількості техніки та повідомленнями про проблеми з виробництвом. За словами пропагандистів, танки можуть у 95% випадків відбивати постріли з ручних протитанкових гранатометів, а також руйнувати сучасні підкаліберні протитанкові снаряди. Бойова маса одного танка становить 46,8 тонни. Росіяни стверджують, що він може розганятися до 90 кілометрів за годину.



Танк Т-14 на параді у Москві / Фото з російських ЗМІ

В Україну незабаром приїдуть потужні танки від Британії